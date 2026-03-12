Литва выделила 710 млн евро на создание завода по сборке немецких танков

На эти цели из государственного оборонного фонда выделено более 700 миллионов евро. Предприятие по сборке боевых машин разместится в Каунасской свободной экономической зоне, а старт производства намечен на 2028 год. Реализацией проекта займется специальное подразделение при участии немецких концернов. По словам главы оборонного ведомства Литвы, такие машины будут выпускаться в прибалтийской республике впервые.