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Литва выделила 710 млн евро на создание завода по сборке немецких танков

12 марта 2026 09:05
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Вильнюс продолжает наращивать военный потенциал. Правительство утвердило программу перевооружения с организацией выпуска немецких танков на территории Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026-м Вильнюс рассчитывает получить несколько новых батарей ЗРК.

Литва выделила 710 млн евро на создание завода по сборке немецких танков-2

На эти цели из государственного оборонного фонда выделено более 700 миллионов евро. Предприятие по сборке боевых машин разместится в Каунасской свободной экономической зоне, а старт производства намечен на 2028 год. Реализацией проекта займется специальное подразделение при участии немецких концернов. По словам главы оборонного ведомства Литвы, такие машины будут выпускаться в прибалтийской республике впервые.

# Новости Литвы # Международная политика

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