В 2026-м Вильнюс рассчитывает получить несколько новых батарей зенитно-ракетных комплексов

Литва продолжает вооружаться. В 2026 году Вильнюс рассчитывает получить несколько новых батарей зенитно-ракетных комплексов «Хаймарс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным военного ведомства, также в Германии будут закупаться танки, самоходные гаубицы, противотанковые комплексы. Литва собирается активно развивать системы борьбы с беспилотниками. На эти цели планируется направить более 200 миллионов евро. Всего на закупку вооружения и техники в бюджете на нынешний год выделено два миллиарда евро.