Китай расширяет поддержку семей с детьми

Китай усиливает меры в ответ на старение населения и снижение рождаемости. Государство, бизнес и местные сообщества ищут новые способы поддержать семьи с детьми – это одна из ключевых целей 14-й пятилетки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для многих родителей в Китае утро похоже на гонку: отвезти ребенка в сад и успеть на работу. Раньше помогали бабушки и дедушки, но по мере переезда семей в большие города эта поддержка исчезает. Поэтому все активнее подключаются работодатели. Некоторые компании открывают детские центры прямо на территории офисов.

Ван Чанмин, сотрудник jd.com, отец 2-летнего ребенка:

Мы видим, что политика государства действительно помогает. Например, на ежедневные расходы ребенка уходит около 500 юаней в месяц. Субсидия в 3600 юаней покрывает часть этих затрат.

Такие корпоративные центры пока редкость, но их становится больше. В 2023 году в стране родилось около 9 миллионов детей, коэффициент рождаемости – 6,39 на тысячу человек, почти вдвое меньше, чем в 2016-м. Чтобы изменить ситуацию, Китай выстраивает новую систему, где забота о детях – общая задача государства, бизнеса и общества. С 2025 года семьи с детьми младше 3 лет получают ежегодную субсидию. С 2021 по 2024-й год около пяти миллиардов юаней направлено на развитие сети государственных детских учреждений, параллельно вводятся более семейно-ориентированные меры в сфере жилья и здравоохранения.