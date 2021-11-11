Кто помогает мигрантам въезжать в ЕС и почему отношения у поляков портятся со всем миром?

Ситуация у восточных рубежей ЕС стала предметом дискуссии на международном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 11 ноября Совбез ООН в срочном порядке рассмотрит ситуацию на польской границе. Кроме того, на следующей неделе данный вопрос будет главной темой на встрече министров обороны ЕС. А пока Варшава, Прибалтика и Брюссель прямо обвиняют Минск.

«Грозитесь санкциями. Кому, за что?» Постоянный представитель России при ООН высказался о ситуации на границе. На фоне миграционного кризиса Европа намерена продолжать оказывать давление на Беларусь. В МИД Германии пообещали расширить санкции против нашей страны. В том числе экономические. Но вот что интересно. Большинство задержанных контрабандистов, которые помогают мигрантам въехать в Европейский союз через Польшу, проживают именно в ФРГ. И об этом говорит немецкий телеканал, в распоряжении которого оказался внутренний конфиденциальный документ Еврокомиссии. И это не первый раз, когда Европа демонстрирует практику двойных стандартов. Как заявили в Госдуме России, все происходящее – следствие многолетней политики США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока.

Большая часть беженцев – выходцы из стран, куда вводились войска НАТО, чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия – ни одно из этих государств ничего хорошего не получило от этой так называемой помощи. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежище. В этой ситуации международным организациям, Совету Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламенту необходимо оказать помощь людям, а не перекладывать ответственность на других. В Украине сравнили нынешние события в Польше с тем, что происходило в 1939 году.

И пока европейские лидеры обсуждают проблему, никто не готов предложить свою помощь. Латвия, как и другие страны Балтии, отказалась принимать мигрантов. Литва и вовсе предложила открыть гуманитарный коридор для возвращения беженцев домой через Гродно. По словам главы МИД Литвы, аэропорт этого белорусского областного центра может быть использован для перевозки людей, чтобы они могли вернуться домой, а не ждали спасения в лесах. Политолог из Украины: те, кто сеял демократию, сейчас получают эту демократию в виде беженцев на своей территории. Читайте здесь. В Украине и вовсе предложили немецким депутатам размещать беженцев у себя дома. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал слова немецкого депутата Бундестага Нильса Шмида, предложившего временно разместить в Украине беженцев, находящихся сейчас на границе Польши. А вот еще один пример того, как страны ЕС строят мир и безопасность. 11 ноября в Варшаве прошел традиционный многотысячный марш националистов по случаю Дня независимости.

В честь этого один из участников шествия поджег немецкий флаг со словами: «за то, что убили нас шесть миллионов». Кроме того, как заявляет глава организации «Марш независимости», Польша атакована Германией, которая использует институты Евросоюза для лишения суверенности и хочет отобрать у поляков национальную и культурную идентичность. Польша не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу для оценки масштабов миграционного кризиса.