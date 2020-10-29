Лидеры стран ЕС проведут экстренный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом

Во Франции вновь вводят всеобщий карантин. Он начнет действовать уже 30 октября и продлится как минимум до 1 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданам можно будет отдаляться от дома лишь на километр и всего на час. Каждый день число заразившихся коронавирусом в стране исчисляется десятками тысяч человек. Реанимации переполнены.

С 30 октября запрет на все массовые мероприятия начнет действовать на территории Литвы. Также на протяжении двух недель будут ограничиваться потоки покупателей в магазинах и торговых центрах.

Главы государств и правительств ЕС проведут 29 октября экстренный онлайн-саммит, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией. В частности, обсуждаться будет система экспресс-диагностики, отслеживание распространения заражений и вакцинация.