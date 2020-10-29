Прямой эфир

Несколько вооружённых нападений произошли во Франции за день. В МВД страны создан кризисный штаб

29 октября 2020 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Чрезвычайное происшествие во Франции: в городе Авиньон вооруженный мужчина напал на полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько вооружённых нападений произошли во Франции за день. В МВД страны создан кризисный штаб-1

Как сообщают очевидцы, во время атаки злоумышленник выкрикивал «Аллах акбар». Правоохранители открыли стрельбу по нападавшему. Он скончался на месте.

Несколько вооружённых нападений произошли во Франции за день. В МВД страны создан кризисный штаб-4

Инцидент произошел спустя несколько часов после резни в Ницце. Напомним, у базилики Нотр-Дам мужчина с ножом убил троих человек. Одна из жертв обезглавлена. Еще несколько граждан получили серьезные ранения. За их состоянием следят медики. Прибывшие к месту ЧП правоохранители открыли огонь. В тяжелом состоянии мужчина госпитализирован. Мэр города назвал произошедшее терактом.

Несколько вооружённых нападений произошли во Франции за день. В МВД страны создан кризисный штаб-7

Кристиан Эстрози, мэр Ниццы:
Я должен сказать, что Ницца, как и Франция, сегодня платит слишком высокую цену, снова став жертвой исламофашизма. Нет сомнений в том, что стоит за действиями нападавшего, который не переставал кричать «Аллаху акбар», даже когда ему оказывали помощь медики. Поскольку среди трех жертв есть, вероятно, церковный служитель, мы можем понять значение всего этого. Убийство одной из жертв очень напоминает случай с учителем в Конфлан-Сент-Онорине.

Несколько вооружённых нападений произошли во Франции за день. В МВД страны создан кризисный штаб-10

В район ЧП стянуты силы полиции, в том числе подразделения по борьбе с терроризмом. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются. Все храмы города 29 октября будут закрыты. За ними ведется наблюдение. В МВД Франции создан кризисный штаб. На его заседании будут присутствовать президент и премьер-министр страны. 

И, как стало известно, правоохранители Франции предотвратили еще одно нападение. В Лионе полиция задержала мужчину, который размахивал ножом на остановке общественного транспорта. Злоумышленник взят под стражу. Ведется следствие.

# Нападение # Кристиан Эстрози # Эммануэль Макрон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве перенесена на 30 октября
29 октября 2020 12:33

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве перенесена на 30 октября

В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин
29 октября 2020 12:14

В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин

Теракт в Ницце: неизвестный с ножом убил трёх человек
29 октября 2020 10:35

Теракт в Ницце: неизвестный с ножом убил трёх человек