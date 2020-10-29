Несколько вооружённых нападений произошли во Франции за день. В МВД страны создан кризисный штаб

Новости Франции. Чрезвычайное происшествие во Франции: в городе Авиньон вооруженный мужчина напал на полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают очевидцы, во время атаки злоумышленник выкрикивал «Аллах акбар». Правоохранители открыли стрельбу по нападавшему. Он скончался на месте.

Инцидент произошел спустя несколько часов после резни в Ницце. Напомним, у базилики Нотр-Дам мужчина с ножом убил троих человек. Одна из жертв обезглавлена. Еще несколько граждан получили серьезные ранения. За их состоянием следят медики. Прибывшие к месту ЧП правоохранители открыли огонь. В тяжелом состоянии мужчина госпитализирован. Мэр города назвал произошедшее терактом.

Кристиан Эстрози, мэр Ниццы: Я должен сказать, что Ницца, как и Франция, сегодня платит слишком высокую цену, снова став жертвой исламофашизма. Нет сомнений в том, что стоит за действиями нападавшего, который не переставал кричать «Аллаху акбар», даже когда ему оказывали помощь медики. Поскольку среди трех жертв есть, вероятно, церковный служитель, мы можем понять значение всего этого. Убийство одной из жертв очень напоминает случай с учителем в Конфлан-Сент-Онорине.

В район ЧП стянуты силы полиции, в том числе подразделения по борьбе с терроризмом. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются. Все храмы города 29 октября будут закрыты. За ними ведется наблюдение. В МВД Франции создан кризисный штаб. На его заседании будут присутствовать президент и премьер-министр страны.

И, как стало известно, правоохранители Франции предотвратили еще одно нападение. В Лионе полиция задержала мужчину, который размахивал ножом на остановке общественного транспорта. Злоумышленник взят под стражу. Ведется следствие.