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Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве перенесена на 30 октября

29 октября 2020 12:33
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Встреча глав МИД Армении и Азербайджана, которая должна была состояться 29 октября в Женеве, перенесена на 30 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве перенесена на 30 октября-1

Противоборствующие стороны совместно с представителями Минской группы ОБСЕ должны были обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. На линии фронта продолжаются ожесточенные бои, несмотря на три документа о перемирии. Число жертв среди гражданского населения продолжает расти.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве перенесена на 30 октября-4

Остановить кровопролитие в который раз Баку и Ереван призывает ООН. Представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что боевые действия в регионе неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. По его словам, последствия от боевых действий на себе ощутили более 130 тысяч детей.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Стефан Дюжаррик # Фотофакт

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