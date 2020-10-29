Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве перенесена на 30 октября

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана, которая должна была состояться 29 октября в Женеве, перенесена на 30 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противоборствующие стороны совместно с представителями Минской группы ОБСЕ должны были обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. На линии фронта продолжаются ожесточенные бои, несмотря на три документа о перемирии. Число жертв среди гражданского населения продолжает расти.

Остановить кровопролитие в который раз Баку и Ереван призывает ООН. Представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что боевые действия в регионе неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. По его словам, последствия от боевых действий на себе ощутили более 130 тысяч детей.