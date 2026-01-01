Лазуткин – о Солодухе и белорусской эстраде

Андрей Лазуткин, политолог:

Надо создавать культуру с каким-то нашим прикольным белорусским колоритом. Солодуха как раз с чувством юмора. И да, он каждые выборы он Президента поддерживал. Когда был 2020 год, на него давили. Но он вышел, сказал: «А я за Президента все равно». А некоторые там рок-певцы подписывали эти обращения там «не мой Президент» и потеряли потом аудиторию здесь, и ротации, и все. Потом еще их заставили Украину поддерживать. То есть они, потеряв уже здесь рынок какой-то свой, они стали на голодном подсосе работать дальше. А теперь еще впишитесь, пожалуйста, за украинских братьев, им дадим какую-то маленькую копеечку. И вот этих провели всех рокеров через такую двухходовку, и сегодня они, ну как бомжи в этой Польше сидят. Я интересуюсь немножко белорусской музыкой. Ой, там у всех, кто рыпнулся, всё плохо. Солодуха – молодец. Не потому, что там у него там самые какие-то песни, лучшие, гениальные, а нормальные шлягеры. Но я про то, что человек не менял свою позицию. Неважно, насколько ты известен в России Неважно. Здесь тебя любят, самое главное – свою копейку на этой аудитории ты заработаешь. А эти все будут тарелки мыть в Польше в лучшем случае.