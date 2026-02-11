Лавров: Зеленский планирует в случае перемирия разместить в Украине ракеты НАТО

Владимир Зеленский предполагает, что во время перемирия НАТО поставит на территорию Украины ракеты, имеющие большую дальность действия. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Рассуждения Киева, как указывает дипломат, заключаются в том, что пока они готовы остановиться, «пусть, мол, европейцы «подвозят» свои контингенты на их территорию, размещают дальнобойные ракеты, чтобы они могли доставать до российских городов. И тогда, дескать, будет объявлено перемирие». Ему вторят также Финляндия, Британия, ФРГ, отметил Лавров.

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