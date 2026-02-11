Прямой эфир

Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в столице Сомали

11 февраля 2026 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В столице Сомали, Могадишо, пассажирский самолет с 55 людьми на борту совершил экстренную посадку вскоре после взлета; моменты эвакуации пассажиров запечатлелись на камеру, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в столице Сомали-2

Трагедии удалось избежать. Всех пассажиров благополучно эвакуировали. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, заставившая экипаж принять решение практически сразу после взлета о возврате, но самолет выкатился за пределы полосы и замер буквально у самой кромки океана. В результате правое крыло самолета переломилось. Начато расследование причин инцидента. 

# Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
В Канаде не менее 10 человек погибли в результате массовой стрельбы в школе
11 февраля 2026 08:44

В Канаде не менее 10 человек погибли в результате массовой стрельбы в школе

В Кремле прокомментировали замедление работы Telegram в РФ
11 февраля 2026 08:23

В Кремле прокомментировали замедление работы Telegram в РФ

Киев в марте планирует начать подготовку к выборам президента
11 февраля 2026 07:41

Киев в марте планирует начать подготовку к выборам президента