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Российская ПВО сбила 108 беспилотников ВСУ за ночь над регионами РФ

11 февраля 2026 09:49
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Российская ПВО сбила 108 беспилотников ВСУ за ночь над регионами РФ-0

Дежурными средства ПВО РФ в течение ночи ликвидировали 108 беспилотников ВС Украины над российскими регионами, пишет ТАСС.

Сообщается, что в ночь на 11 февраля Киев предпринял попытку атаковать российские объекты посредством БЛА самолетного типа.

49 дронов нейтрализовали в районе Волгоградской области, 29 – над Ростовской областью, по 7 – в районе Саратовской области и акватории Черного моря, 3 – над Астраханской областью, 2 – над Брянской. Также по 2 дрона уничтожено над территорией Республики Калмыкия и над Республикой Татарстан, по 1 – над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, еще 1 – над Азовским морем, 1 – над Крымом, 1 – над Северной Осетией.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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