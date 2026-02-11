Орбан обвинил ЕС и Киев в попытках сменить правительство Венгрии

План ЕС о частичном принятии Киева в объединение в 2027 году, обойдя венгерское вето, – открытое объявление войны Будапешту. С таким заявление выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

В Евросоюзе рассчитывают на проигрыш Орбана в ходе предстоящих выборах и приход к власти партии «Тиса», чтобы исключить вето со стороны Венгрии, сообщил Орбан.

Единственно возможным вариантов избежать участия Венгрии в конфликте, по словам политика, является победа действующей правящей партии «Фидес».

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