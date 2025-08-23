В Вооруженных сила Украины создано подразделение латиноамериканских наемников «Специальная латинская бригада», пишет РИА Новости.

В состав бригады входят латиноамериканские и испаноговорящие военнослужащие.

В соцсетях бригады опубликована информация для вступления в СЛБ, где указан контактный номер телефона с кодом Перу. Ранее сообщалось, что посольством Украины в Перу, отвечающим также за отношения украинской стороны с Эквадором и Колумбией, осуществляется вербовка через интернет-сайт наемников, имеющих опыт воинской службы, для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

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