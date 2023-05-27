Лавров: западные кукловоды начали сомневаться в адекватности Киева

Кукловоды в Лондоне и Вашингтоне начали сомневаться в адекватности лидеров в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС. Он отметил, что Россия надеется, что в отношении украинских руководителей будут применены санкции из-за угроз в адрес главы российского государства Владимира Путина.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что высказывания о необходимости истребления русских делали советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов, а угрозы в адрес лично российского лидера – это очень серьезный вопрос, подытожил Лавров.