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Лавров: западные кукловоды начали сомневаться в адекватности Киева

27 мая 2023 11:51
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Кукловоды в Лондоне и Вашингтоне начали сомневаться в адекватности лидеров в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС. Он отметил, что Россия надеется, что в отношении украинских руководителей будут применены санкции из-за угроз в адрес главы российского государства Владимира Путина.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что высказывания о необходимости истребления русских делали советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов, а угрозы в адрес лично российского лидера – это очень серьезный вопрос, подытожил Лавров.

# Международная политика # Сергей Лавров # Алексей Данилов # Михаил Подоляк # Владимир Путин

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