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Зеленский ввёл новые санкции против физических лиц и промышленности Беларуси и России

27 мая 2023 10:45
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение ввести санкции против 51 человека и 220 компаний, связанных с отраслями транспорта, связи и промышленности в Беларуси и России, пишет ТАСС.

Список этих лиц и организаций был опубликован на официальном сайте президента. Среди санкционных компаний находятся такие организации, как Минский автомобильный завод, «Мобильные телесистемы» (МТС РФ), «Волга-Днепр лизинг», Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и другие.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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