Зеленский ввёл новые санкции против физических лиц и промышленности Беларуси и России

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение ввести санкции против 51 человека и 220 компаний, связанных с отраслями транспорта, связи и промышленности в Беларуси и России, пишет ТАСС.

Список этих лиц и организаций был опубликован на официальном сайте президента. Среди санкционных компаний находятся такие организации, как Минский автомобильный завод, «Мобильные телесистемы» (МТС РФ), «Волга-Днепр лизинг», Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и другие.