Во время протестов в Косово пострадали 5 полицейских, армия в максимальной боеготовности

Новости Сербии. Пятеро полицейских пострадали во время протестов в Косово. Контингент НАТО не выполнил свою миссию во время случившегося, заявил президент Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сербии. Пятеро полицейских пострадали во время протестов в Косово. Контингент НАТО не выполнил свою миссию во время случившегося, заявил президент Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Армия страны остается в состоянии максимальной боеготовности, хотя к ночи беспорядки в регионе прекратились.
Напомним, накануне там произошли столкновения между сотрудниками Косовского спецназа и сербами. Недовольство местных жителей вызвали назначения албанцев на должности глав муниципалитетов. При этом сами сербы эти выборы бойкотировали. Явка составила меньше 4 %.
В результате протестующие заблокировали здание администрации, а разгонять активистов пришлось слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Вучич назначил заседание Совета национальной безопасности.