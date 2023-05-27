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Во время протестов в Косово пострадали 5 полицейских, армия в максимальной боеготовности

27 мая 2023 11:27
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Новости Сербии. Пятеро полицейских пострадали во время протестов в Косово. Контингент НАТО не выполнил свою миссию во время случившегося, заявил президент Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во время протестов в Косово пострадали 5 полицейских, армия в максимальной боеготовности-1

Армия страны остается в состоянии максимальной боеготовности, хотя к ночи беспорядки в регионе прекратились.  

Во время протестов в Косово пострадали 5 полицейских, армия в максимальной боеготовности-4

Напомним, накануне там произошли столкновения между сотрудниками Косовского спецназа и сербами. Недовольство местных жителей вызвали назначения албанцев на должности глав муниципалитетов. При этом сами сербы эти выборы бойкотировали. Явка составила меньше 4 %. 

Во время протестов в Косово пострадали 5 полицейских, армия в максимальной боеготовности-7

В результате протестующие заблокировали здание администрации, а разгонять активистов пришлось слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Вучич назначил заседание Совета национальной безопасности. 

# Массовые беспорядки # Новости Сербии # Фотофакт

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