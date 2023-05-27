Украинских военнослужащих в Германии начали обучать управлению американскими танками Abrams

Украинские военнослужащие в Германии приступили к обучению управлению американским танком Abrams. Об этом сообщает New York Times, сообщает РИА Новости.

Первая группа приблизительно из 400 украинских солдат приступила к тренировкам, включающих обслуживание танков M1 Abrams. Около двух сотен военных начали проходить общую боевую выучку, а другие 200 солдат обучались заправке и ремонту машин.

Ранее Россия выражала свою обеспокоенность относительно поставляемого Украине оружия и отправила ноту странам НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые грузы оружия в Украину будут расцениваться как легитимная цель для России.