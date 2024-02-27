Лавров в ответ на заявления Макрона призвал сконцентрироваться на более безопасных для Европы мыслях

Незамедлительная реакция со всего мира последовала после одиозных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который имел неосторожность публично сообщить о возможности отправки иностранных войск в помощь ВСУ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, французский лидер сделал ремарку, что окончательное решение по вопросу еще не принято. Но несмотря на это уточнение, на французского лидера посыпались ответные заявления. Одним из первых ожидаемо отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает при таком раскладе активации пятой статьи Североатлантического договора и начала прямой конфронтации России и НАТО. Позицию Москвы относительно заявлений Макрона объяснили и в российском МИД. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посоветовал европейским политикам сконцентрироваться на более безопасных и рациональных для Европы решениях.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные, на более безопасные для Европы мысли.

Реакция последовала и от представителей союзных Франции государств. В Польше, Греции, Словакии, Швеции и ряде других стран открестились от таких мыслей. Против отправки войск в Украину выступил и генсек НАТО, заявив, что таких планов в Альянсе нет даже на ближайшую перспективу. При этом Европа продолжит поставки оружия Киеву, несмотря на то, что не все согласны с этим решением.

Борис Писториус, министр обороны ФРГ:

Позвольте мне начать с заявления президента Франции Макрона. Я только что сказал: военный конфликт – это не вариант для Федеративной Республики Германия. Я не рассматриваю это как вклад в эскалацию, но рассматриваю это как пищу для размышлений со стороны президента Макрона. Я предлагаю сконцентрироваться на самом главном – наращивании производственных мощностей по ПВО и пополнении артиллерийских боекомплектов.