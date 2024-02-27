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Лавров в ответ на заявления Макрона призвал сконцентрироваться на более безопасных для Европы мыслях

27 февраля 2024 17:01
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Незамедлительная реакция со всего мира последовала после одиозных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который имел неосторожность публично сообщить о возможности отправки иностранных войск в помощь ВСУ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лавров в ответ на заявления Макрона призвал сконцентрироваться на более безопасных для Европы мыслях-1

Правда, французский лидер сделал ремарку, что окончательное решение по вопросу еще не принято. Но несмотря на это уточнение, на французского лидера посыпались ответные заявления. Одним из первых ожидаемо отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает при таком раскладе активации пятой статьи Североатлантического договора и начала прямой конфронтации России и НАТО. Позицию Москвы относительно заявлений Макрона объяснили и в российском МИД. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посоветовал европейским политикам сконцентрироваться на более безопасных и рациональных для Европы решениях.

Лавров в ответ на заявления Макрона призвал сконцентрироваться на более безопасных для Европы мыслях-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные, на более безопасные для Европы мысли.

Лавров в ответ на заявления Макрона призвал сконцентрироваться на более безопасных для Европы мыслях-7

Реакция последовала и от представителей союзных Франции государств. В Польше, Греции, Словакии, Швеции и ряде других стран открестились от таких мыслей. Против отправки войск в Украину выступил и генсек НАТО, заявив, что таких планов в Альянсе нет даже на ближайшую перспективу. При этом Европа продолжит поставки оружия Киеву, несмотря на то, что не все согласны с этим решением.

Лавров в ответ на заявления Макрона призвал сконцентрироваться на более безопасных для Европы мыслях-10

Борис Писториус, министр обороны ФРГ:
Позвольте мне начать с заявления президента Франции Макрона. Я только что сказал: военный конфликт это не вариант для Федеративной Республики Германия. Я не рассматриваю это как вклад в эскалацию, но рассматриваю это как пищу для размышлений со стороны президента Макрона. Я предлагаю сконцентрироваться на самом главном наращивании производственных мощностей по ПВО и пополнении артиллерийских боекомплектов.

Лавров в ответ на заявления Макрона призвал сконцентрироваться на более безопасных для Европы мыслях-13

Думая о том, как подольше затянуть конфликт в Украине, западные политики совершенно забыли о собственных гражданах. Жители Европы вынуждены ограничивать свои бытовые потребности и терпеть огромные убытки из-за роста инфляции и рецессии в экономике.

# Международная политика # Сергей Лавров # Борис Писториус # Эммануэль Макрон # Дмитрий Песков

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