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Песков: конфликт между НАТО и РФ неизбежен, если войска Запада будут в Украине

27 февраля 2024 14:06
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что прямой конфликт между НАТО и РФ станет неизбежным, если в Украину будут направлены западные войска. Об этом пишет РИА Новости.

Он также добавил, что странам НАТО следует оценить возможные последствия такого шага и учесть при этом интересы своих граждан. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что договоренностей об отправке сухопутных войск в Украину нет, но не стал исключать такую возможность. Он отметил, что западные страны намерены принять все меры, чтобы не дать России взять верх в конфликте. Заседание европейских лидеров прошло в Париже 26 февраля, в котором приняли участие представители около 20 стран ЕС, США и Великобритании.

# Международная политика

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