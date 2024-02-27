Песков: конфликт между НАТО и РФ неизбежен, если войска Запада будут в Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что прямой конфликт между НАТО и РФ станет неизбежным, если в Украину будут направлены западные войска. Об этом пишет РИА Новости.

Он также добавил, что странам НАТО следует оценить возможные последствия такого шага и учесть при этом интересы своих граждан. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что договоренностей об отправке сухопутных войск в Украину нет, но не стал исключать такую возможность. Он отметил, что западные страны намерены принять все меры, чтобы не дать России взять верх в конфликте. Заседание европейских лидеров прошло в Париже 26 февраля, в котором приняли участие представители около 20 стран ЕС, США и Великобритании.