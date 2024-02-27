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В Минобороны РФ подтвердили уничтожение танка Abrams в зоне СВО

27 февраля 2024 14:29
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На Авдеевском направлении российские войска ликвидировали танк США Abrams. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 485 солдат, также две единицы техники, в их числе и Abrams. Кроме этого, в министерстве рассказали, что подразделения ВС РФ заняли Северное и вышли на более выгодные рубежи.

Ранее в Вашингтоне обещали передать Киеву 31 единицу Abrams. При этом, как отмечало издание Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и любая другая западная техника.

# Международная политика

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