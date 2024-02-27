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В Литве заявили, что нейтрализуют Калининград, если РФ бросит вызов НАТО

27 февраля 2024 14:58
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Если Россия бросит вызов НАТО, то Калининград будет нейтрализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Литвы. Об этом пишет РИА Новости.

«Калининград будет «нейтрализован» первым», – говорится в публикации.

В то же время, в прошлом ноябре заместитель главы российского МИД Александр Грушко назвал подобные заявления речами легковесных политиков. Он подчеркнул, что Балтийское море не станет внутренним морем НАТО. В России всегда подчеркивали, что она не несет угрозы для НАТО, но страна будет реагировать, если ее действия будут угрожать ее интересам.

# Международная политика

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