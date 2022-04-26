Лавров о действиях Запада: «Они советуют Зеленскому каждый раз ужесточать свою позицию»

В мире возник высокий риск возникновения ядерной войны. Об этом в телеинтервью заявил министр иностранных дел России. При этом Сергей Лавров отметил, что Москва придерживается договоренности о неприменении ядерного оружия, и это принципиальная позиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам дипломата, ни в коем случае нельзя допустить третьей мировой войны. Хотя эскалации способствуют постоянные провокации Зеленского и его команды, которые, похоже, очень хотят втянуть в конфликт силы НАТО. А разогревают его сами страны Запада, которые пичкают Украину оружием. При этом Киев не хочет принимать мирные предложения Москвы и намеренно затягивает переговорный процесс. Потому что его реальную позицию определяют в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах, но Россия все равно продолжает контакты с командой Зеленского.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Насчет переговоров по Украине. Мы твердо знаем, что ни США, ни Великобритания, которая всячески пытается компенсировать свой нынешний одинокий статус после выхода из Евросоюза своей неуемной активностью, не советуют Зеленскому ускорять переговоры. Они советуют Зеленскому каждый раз ужесточать свою позицию.