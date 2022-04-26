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Польша поставила Украине партию танков. Всего Варшава оказала военную помощь Киеву уже на миллиард долларов

26 апреля 2022 07:06
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Польша передала Украине партию танков. Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий. Политик был очень немногословен и отказался сообщить какие-либо подробности. Как и не стал распространяться, во сколько государству обходится военная помощь Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша поставила Украине партию танков. Всего Варшава оказала военную помощь Киеву уже на миллиард долларов-1

По информации местных СМИ, эта сумма уже составляет миллиард долларов. Наверное, этим и объясняется скромность политика. Ведь тратить на вооружение чужой страны свои деньги в нынешней довольно тяжёлой экономической ситуации по меньшей мере странно. И это вряд ли понравится самим полякам, которые из-за повышения цен вынуждены перейти в режим жёсткой экономии. Поддержать Польшу в этой милитаристской акции решила Великобритания. Чтобы отправка бронетехники не оставила брешь в обороноспособности Варшавы, Лондон поставит ей партию своих танков.  

# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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