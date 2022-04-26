Польша поставила Украине партию танков. Всего Варшава оказала военную помощь Киеву уже на миллиард долларов

Польша передала Украине партию танков. Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий. Политик был очень немногословен и отказался сообщить какие-либо подробности. Как и не стал распространяться, во сколько государству обходится военная помощь Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местных СМИ, эта сумма уже составляет миллиард долларов. Наверное, этим и объясняется скромность политика. Ведь тратить на вооружение чужой страны свои деньги в нынешней довольно тяжёлой экономической ситуации по меньшей мере странно. И это вряд ли понравится самим полякам, которые из-за повышения цен вынуждены перейти в режим жёсткой экономии. Поддержать Польшу в этой милитаристской акции решила Великобритания. Чтобы отправка бронетехники не оставила брешь в обороноспособности Варшавы, Лондон поставит ей партию своих танков.