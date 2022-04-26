В посёлке Маяк Приднестровья в результате взрывов повреждены две вышки связи

В поселке Маяк Приднестровья утром 26 апреля произошли два взрыва, в результате которых оказались повреждены две вышки связи. Информацию об этом подтвердили в МВД непризнанной республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия прибыли правоохранители и саперы. В результате ЧП из строя были выведены две самые мощные антенны. Обе ретранслировали радио России. Пострадавших в ходе инцидентов нет. Напомним, что днем ранее взрывы прогремели у Министерства госбезопасности в Тирасполе.