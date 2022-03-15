Запрещено передвигаться без спецпропусков. В Киеве и Киевской области вводится комендантский час

Неспокойно в столице Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве и Киевской области с 21:00 15 марта до 8:00 четверга, 17 марта, вводится комендантский час, запрещено передвигаться без спецпропусков.

В стране продолжаются беспорядки. Ночью в Одессе снесли памятник советским воинам, которые защищали город от гитлеровских войск в 1941-м. А разрешение на использование оружия всеми желающими привело к волне мародерства.

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