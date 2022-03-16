Евросоюз ввёл против России четвёртый пакет санкций
В Украине продолжаются боевые действия. Со стороны ВСУ не прекращаются обстрелы. За последние сутки украинские войска выпустили более 40 снарядов по территории ДНР. А в результате обстрела населенных пунктов Луганской народной республики погиб мирный житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью и утром в некоторых городах, включая Киев и Харьков, были слышны взрывы. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Как заявили в Министерстве обороны России, благодаря использованию высокоточного оружия уничтожены склады с боеприпасами и военной техникой в Черниговской области.
На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Как заявили в ООН, страну покинули уже более 3 миллионов беженцев. В пострадавших районах тысячи людей находятся без воды, тепла и газа. В непростых условиях российская армия продолжает помогать мирным жителям. Солдаты привезли более 90 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область. Людям раздают продукты, лекарства и товары первой необходимости.
Тем временем Евросоюз продолжает экономическое давление на Россию. Стало известно о введении против Москвы четвертого по счету пакета санкций. Брюссель направил ограничительные меры в отношении 15 физических и 9 юридических лиц. Также Евросоюз ввел ограничение на торговлю с Россией товарами из железа и стали. Запретил поставки предметов роскоши, включая дорогие автомобили и мотоциклы, премиальные духи, алкоголь, бытовую технику и одежду.
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