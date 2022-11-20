Латвия и Эстония закупят военную технику почти на 700 миллионов евро

Латвия и Эстония планируют совместную закупку военной техники. На эти цели страны намерены потратить почти 700 миллионов евро. Причем большую часть заплатит Эстония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о приобретении спецтехники, а также военных автомобилей. Армии двух стран остро нуждаются во внедорожниках и грузовиках, которые фактически не обновлялись с 1970-х годов. Кроме того, в рамках сделки запланированы техническое обслуживание, ремонт и поставка запчастей. Первая партия техники может прибыть в Эстонию уже в конце 2023 года. Об этом заявил представитель Сил обороны Эстонии.

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