Южная Корея и США провели совместные учения ВВС

Южная Корея и США провели совместные масштабные учения военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Южная Корея и США провели совместные масштабные учения военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они начались накануне буквально через несколько часов после того, как Пхеньян произвел очередной запуск баллистической ракеты. Вашингтон и Сеул заявили, что маневры стали ответом на действия Северной Кореи. Истребители двух стран отработали удары по мишеням, имитирующим ракетные объекты КНДР, при этом использовали сверхточные бомбы с лазерным наведением.