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Южная Корея и США провели совместные учения ВВС

19 ноября 2022 12:30
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Южная Корея и США провели совместные масштабные учения военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южная Корея и США провели совместные учения ВВС-1

Они начались накануне буквально через несколько часов после того, как Пхеньян произвел очередной запуск баллистической ракеты. Вашингтон и Сеул заявили, что маневры стали ответом на действия Северной Кореи. Истребители двух стран отработали удары по мишеням, имитирующим ракетные объекты КНДР, при этом использовали сверхточные бомбы с лазерным наведением.

# Военные учения # Фотофакт

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