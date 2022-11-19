Южная Корея и США провели совместные учения ВВС

Они начались накануне буквально через несколько часов после того, как Пхеньян произвел очередной запуск баллистической ракеты. Вашингтон и Сеул заявили, что маневры стали ответом на действия Северной Кореи. Истребители двух стран отработали удары по мишеням, имитирующим ракетные объекты КНДР, при этом использовали сверхточные бомбы с лазерным наведением.