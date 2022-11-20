Байдену исполнилось 80 лет. Чем запомнился политик за два года президентства?

Новости США. Джо Байдену исполнилось 80 лет. За неполных два года президентства он запомнился смешными оговорками и выходками, а также падением американской экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие новости о главе Белого дома уже по традиции начинаются со слов: заблудился, забыл или не туда пошел. А рейтинг Байдена эксперты называют самым низким среди всех президентов США. На это повлияли экономические проблемы, в том числе стремительный рост инфляции. Отметим, недавно Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда ему будет 82 года.