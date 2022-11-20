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Явка на выборы президента Казахстана составила 51%

20 ноября 2022 10:20
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Новости Казахстана. Явка на президентских выборах в Казахстане составила 51 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка на выборы президента Казахстана составила 51%-1

Как заявили в МВД страны, обстановка на всех участках спокойная. Более 20 тысяч сотрудников полиции обеспечивают соблюдение правопорядка по всей республике. За ходом проведения выборов наблюдают и представители ЦИК Беларуси.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане. По мнению экспертов, Токаева поддержит большинство.

# Президентские выборы # Касым-Жомарт Токаев # Новости Казахстана # Фотофакт

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