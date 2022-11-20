Явка на выборы президента Казахстана составила 51%

Новости Казахстана. Явка на президентских выборах в Казахстане составила 51 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в МВД страны, обстановка на всех участках спокойная. Более 20 тысяч сотрудников полиции обеспечивают соблюдение правопорядка по всей республике. За ходом проведения выборов наблюдают и представители ЦИК Беларуси.