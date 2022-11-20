Турция применила право на самооборону и нанесла удары по штабам террористов в Сирии и Ираке

Турция нанесла удары по курдским районам Сирии и Ирака. Как заявили в Минобороны страны, воздушная операция под названием «Коготь-меч» велась в соответствии с правом на самооборону согласно Уставу ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней было задействовано более 50 самолетов и 20 беспилотников. В ходе операции были уничтожены штабы, базы и укрытия террористов. Удары были нанесены в том числе и по городу Кобани на севере Сирии. Анкара считает, что указание совершить недавний теракт в Стамбуле поступило именно оттуда.