Кто решил «дружить» против России и зачем Зеленский прилетел на саммит «Большой семёрки»?

К обострению обстановки Беларусь оказалась более чем готова, и на Западе это понимают и видят, и продолжают бить в другом направлении, открывая экономический фронт. Приверженность санкционной политике на неделе еще раз подтвердили лидеры стран «Большой семерки». Они собрались на саммите в Хиросиме. Байден заведомо предупредил, что извиняться за атомные бомбардировки Японии не собирается. А ведь события 6 и 9 августа 1945-го беспрецедентны по своей жестокости. Логично было, что американский президент в Хиросиме скажет те самые слова, которых ждут от США вот уже столько лет, но не случилось. Вместо этого на саммите сконцентрировались на вопросах современной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пригласили в Хиросиму Зеленского. Макрон даже для этого предоставил ему самолет, мол, это вклад Пятой республики в мирный процесс. Но обычные французы такой щедрости своего лидера не оценили и напомнили, что госдолг страны при Макроне увеличился, а такой шикарный жест был оплачен из карманов налогоплательщиков.

Вообще, основных участников саммита, судя по всему, на родине ждет совсем не теплый прием. Посмотрите на рейтинги. Популярность Джо Байдена – около 40 %, Трюдо – 39 %, Шольца – 34 %, Сунака – 33 %, а у Макрона так и вовсе 25 %. Получается, что эти политики не могут навести порядок даже дома, но берутся решать судьбы других. Что из этого вышло, расскажут наши корреспонденты.

Санкции против России и всесторонняя помощь Украине: в Японии завершился саммит «Большой семерки». Чтобы усилить давление на Кремль, встречу специально провели в Хиросиме. Как бы намекая на то, что Москва – ядерный агрессор, угрожающий всему миру бомбардировками. И хотя премьер Японии на завершающей пресс-конференции ни разу не упомянул, что трагедия в Хиросиме произошла по вине США, жители такого политического хода не оценили и встретили саммит протестами.

Незваным гостем на встрече оказался Зеленский. МИД Японии пояснил, что украинский лидер ну очень хотел лично поучаствовать. И правительству пришлось принять этот факт. Не вызвал радости и визит президента США в Хиросиму. Наоборот, японцы назвали случившееся верхом цинизма. Не оценили стараний 80-летнего Байдена. А ведь ему все эти поездки явно даются непросто. Снова эти порочные ступеньки. Впрочем, сильнее всего жителей страны восходящего солнца возмутило, что глава Штатов даже не планировал извиняться за былую атомную бомбардировку. А вместо этого – обсуждал с коллегами некие планы «по предотвращению ядерной угрозы миру». От кого только эта угроза исходит? Риторический вопрос.

Антонио Гутерриш, Эммануэль Макрон, Риши Сунак и даже Байден возложили цветы к мемориалу памяти жертв бомбардировки Хиросимы. А вот Зеленский церемонию пропустил, хотя и прибыл в Японию накануне. Кстати, на французском самолете. Ну оно и понятно, так просить денег на очередную помощь Украине гораздо проще.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам:

Цель любого визита и встречи Зеленского с западными лидерами – получить деньги и вооружение. Он традиционно пугает мир российской угрозой и просит помощи – стандартный набор. То же самое и на саммите G7. Да и сам Зеленский подвел исключительно военные итоги встречи. Какие там переговоры о мире? Западу он не нужен. Так называемые партнеры готовы и дальше спонсировать украинский конфликт. Пожалуй, это самое частое заявление, звучавшее на саммите – всесторонняя и всевозможная помощь Киеву.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Мы согласовываем позиции с партнерами, готовим новые совместные шаги: оборона, вооружение, ПВО, истребители. Привлекаем как можно больше стран и лидеров ради Украины. Впрочем, было и еще одно заявление, которое даже несколько удивило общественность. К нападкам на Москву европейских политиков все привыкли. Но на этот раз камни полетели и в китайский огород. Страны «семерки» выступили с совместной просьбой.

Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины. В ответ на это китайский МИД призвал страны «Большой семерки» прекратить нападки в сторону государства и не вмешиваться во внутренние дела страны. Кратко, но по делу Пекин ответил «лицемерным мира сего лидерам». Так приехавшую в Японию политическую элиту назвала американская газета The New York Times. Ведь ни один из президентов – гостей саммита не смог заручиться поддержкой большинства населения в своей стране.

Низкие рейтинги одобрения президента Байдена и его партнеров по «Большой семерке» подчеркивают хрупкость стран и глубокие политические разногласия. Фокус саммита ожидаемо сместился на внешнюю политику, а вот о внутренних проблемах лидеры говорили не охотно. Так, Байден обсуждать надвигающийся дефолт не стал. Журналисты засыпали американского лидера вопросами насчет экономики страны, но тот призвал их заткнуться.

Все идет поэтапно. Я уже участвовал в этих переговорах. Так, заткнитесь, пожалуйста. Спасибо.

Но долго затыкать журналистов и обеспокоенную общественность мировые лидеры не смогут. Напряжение в обществе нарастает. Во многом благодаря США и Британии. Они пытаются разорвать все сырьевые связи между ЕС и Россией. И с газом это успешно получилось – газопроводы просто взорвали, а вот с ураном – пока проблемы. Всего в ЕС находятся 18 атомных электростанций с российскими реакторами.

Euratom Supply Agency:

По данным агентства, в 2021 году на российский импорт приходилось 20 % потребления ядерного топлива в ЕС, в денежном выражении это 210 миллионов евро. США ввезли 550 тонн – четверть всех поставок. Камнем преткновения остается Запорожская АЭС. Ранее именно там проводились эксперименты по замене российского ядерного топлива американским. Но сегодня станция под контролем Москвы. Задача замещения урана для Запада стала невыполнимой. Проблему пытались решить дипломатически – с помощью МАГАТЭ, но не вышло. Теперь Вашингтону и Лондону ничего не остается, кроме как действовать грубо и заставить союзников просто закрыть станции с российскими реакторами. Но есть, конечно, и план «Б».

Казахстанская государственная компания по добыче урана готовит запасы для производства по мере увеличения спроса, в том числе со стороны восточноевропейских производителей электроэнергии, стремящихся сократить свою зависимость от России.