Крушение украинского Boeing: Трамп, премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран

Новости мира. В Иране приступают к расшифровке данных чёрных ящиков потерпевшего крушение лайнера украинских авиалиний. Перед специалистами стоит нелёгкая задача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крушение украинского Boeing в Иране. Основные версии трагедии

Накануне стало известно, что из-за повреждений бортовых самописцев, часть технических данных самолёта и записей переговоров пилотов утеряна. Иранские власти пригласили представителей Канады, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США присоединиться к расследованию крушения. В Исламскую Республику уже прибыли эксперты из Украины. «Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

Дональд Трамп, а также премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран. По их мнению, ПВО страны сбили самолёт по ошибке, приняв его за американский бомбардировщик. Тегеран все обвинения отрицает.