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Крушение украинского Boeing: Трамп, премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран

10 января 2020 08:06
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Новости мира. В Иране приступают к расшифровке данных чёрных ящиков потерпевшего крушение лайнера украинских авиалиний. Перед специалистами стоит нелёгкая задача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крушение украинского Boeing в Иране. Основные версии трагедии

Крушение украинского Boeing: Трамп, премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран-1

Накануне стало известно, что из-за повреждений бортовых самописцев, часть технических данных самолёта и записей переговоров пилотов утеряна. Иранские власти пригласили представителей Канады, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США присоединиться к расследованию крушения. В Исламскую Республику уже прибыли эксперты из Украины.  

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

Крушение украинского Boeing: Трамп, премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран-4

Дональд Трамп, а также премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран. По их мнению, ПВО страны сбили самолёт по ошибке, приняв его за американский бомбардировщик. Тегеран все обвинения отрицает.   

Крушение украинского Boeing: Трамп, премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран-7

Согласно предварительным данным, причиной возгорания мог стать перегрев двигателя.  

# Авиакатастрофа # Дональд Трамп # Фотофакт

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