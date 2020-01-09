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Крушение украинского Boeing в Иране. Основные версии трагедии

09 января 2020 14:22
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Новости мира. В Совете национальной безопасности и обороны Украины озвучили основные версии крушения самолета в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них технические неполадки и поражение зенитной ракетой. Кроме того, не исключается, что взрыв мог произойти внутри самолета в результате теракта.

Крушение украинского Boeing в Иране. Основные версии трагедии-1

Украинские специалисты намерены приехать на место крушения. По этому вопросу сейчас ведутся переговоры с иранскими властями.

«Пилот старался увести самолёт от окружающих его домов». Названы версии крушения Boeing в Иране

Ранее первые результаты расследования авиакатастрофы опубликовал Иран. Западные спецслужбы исключают версию попадания ракеты в лайнер. По их мнению, причиной возгорания мог стать перегрев двигателя. Выяснилось, что самолёт загорелся еще до столкновения с землей, а перед крушением экипаж самостоятельно развернул его в сторону аэропорта.

Крушение украинского Boeing в Иране. Основные версии трагедии-4

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

Расследование трагедии продолжается. Напомним, в результате крушения лайнера погибли 176 человек. 

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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