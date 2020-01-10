Книга соболезнований по жертвам авиакатастрофы украинского Boeing  открыта в посольстве Ирана в Минске

Новости мира. В Минске в посольстве Ирана откроют книгу соболезнований в связи крушением украинского самолёта и гибелью генерала Касема Сулеймани. Она будет находиться в здании посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт