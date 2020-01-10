Книга соболезнований по жертвам авиакатастрофы украинского Boeing  открыта в посольстве Ирана в Минске

Новости мира. В Минске в посольстве Ирана откроют книгу соболезнований в связи крушением украинского самолёта и гибелью генерала Касема Сулеймани. Она будет находиться в здании посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Минске в посольстве Ирана откроют книгу соболезнований в связи крушением украинского самолёта и гибелью генерала Касема Сулеймани. Она будет находиться в здании посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выразить сочувствие и оставить запись можно 10 января с 10 до 13 дня. Напомним, самолёт Boeing-737 Международных авиалиний Украины разбился вблизи Тегерана буквально сразу после взлёта 8 января.
Крушение украинского Boeing в Иране. Основные версии трагедии
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.