«Это бессмысленно»: Иран ответил на предложение США о переговорах

Новости мира. Иран отказался от переговоров с США. Постоянный представитель исламской республики при ООН заявил, что власти не пойдут на такой шаг, поскольку Вашингтон намерен ввести еще более жесткие санкции против страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению дипломата, переговоры не имеют никакого смысла, пока Соединенные Штаты продолжают настаивать на враждебности.

Ранее стало известно, что США сообщили в Совет Безопасности ООН о готовности к диалогу с Ираном без предварительных условий.

Иран атаковал военные базы США в Ираке: началась операция возмездия за убийство генерала Сулеймани

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате спецоперации США. В ответ на это Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.