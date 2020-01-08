«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

Новые подробности крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране. Появились данные о гражданстве жертв авиакатастрофы. По информации украинского МИД, на борту самолета находились иранцы, украинцы, канадцы, а также граждане Швеции и Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер должен был доставить людей из Тегерана в Киев, однако через 2 минуты после вылета экипаж перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни. Наших соотечественников на борту не было. Эту информацию подтвердили сотрудники диппредставительства Беларуси в Иране.

Александр Шафиев, технический директор МАУ:

Самолет выпуска середины 2016 года, получен непосредственно с завода Boeing. До этого не эксплуатировался нигде, замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было.

Игорь Сосновский, вице-президент МАУ по полетной работе:

Имея данные на сегодняшний день, что самолет набрал высоту 2400 метров, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем.

Сергей Масель, третий секретарь посольства Беларуси в Иране:

По предварительной информации, белорусских граждан на борту не находилось. Мы работаем. Будем информировать МИД, как только появится новая информация. Погибло 176 человек, из них 9 членов экипажа. Причиной стала техническая неисправность – двигатель загорелся. На данный момент основной причиной трагедии называют техническую неисправность, которая привела к возгоранию двигателя. Версию теракта в посольстве Украины исключили.