Кризис идей в Польше – почему фактор Беларуси станет решающим на выборах 2027-го? Объясняет политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если поляка спросить, в чем национальная идея, скорее всего он ответит, что это независимость от русских и немцев. Но есть вещи, о которых говорить не принято, и на самом деле национальная идея Польши – чтобы в государстве были паны и крепостные, как 300 лет назад. Откуда берется дармовая рабочая сила в польской экономике и причем здесь политика – расскажем в «Занимательной политологии». Соотношение государственных расходов к ВВП растет в Польше быстрее, чем в любой другой стране ЕС. Первая причина – закупка оружия и увеличение армии, а причина номер два – рост расходов на рабочую силу. Социальные гарантии становятся неподъемными, и их урезают. Раньше рабочая сила была дармовой и легко закрывала все нижние позиции рынка. По грубым расчетам, после Евромайдана, когда из Украины начался массовый выезд рабочих рук, Польша получала дополнительно 2-3 % ВВП в год от украинских беженцев. Украинцы работали нелегально, без договоров и страховок – но польской экономике это было выгодно. А потом товары и продовольствие, выращенное украинцами в Польше, еще и продавались обратно в Украину, которая была рынком сбыта.

Андрей Лазуткин:

Кроме того, десятилетие Евромайдана совпало с периодом, когда поляки получали пиковые дотации из ЕС, на которые строилась инфраструктура: дороги, аэропорты, вокзалы – и все это не на польские деньги. Что-то поляки вернули, но сальдо с момента вступления в ЕС составляет примерно 160 миллиардов евро в пользу Польши. А когда средства требуют обратно, появляются бредовые идеи взыскать с немцев триллион долларов за геноцид во Вторую мировую. Поэтому причины уровня жизни в Польше – внешние, он был поднят искусственно, а теперь падает. А потерять Украину для них означает потерять, по сути, колонию. Поэтому Польша возглавит коалицию, которая будет передавать Украине оружие, за что ЕС и будет давать им дальше деньги на ВПК. Но проблем в экономике это не отменяет. Поскольку украинская граница закрыта, а мужчины на фронте, с началом СВО Польша начала привлекать рабочую силу из Африки и Азии вместо украинцев и белорусов, чтобы мигранты были еще дешевле и еще бесправнее. Опять же, для расширения армии до 300 тысяч, надо забрать 100 тысяч трудоспособного населения из производства и сектора услуг. Кто их заменит? Еще раньше Польша пережила локдауны и шок из-за зеленой энергетики. Электроэнергия по стоимости генерации (из-за квот на выбросы угля) там одна из самых дорогих в Европе. А перспектив открыть газовую трубу «Ямал-Европа» и получать дешевый газ через Беларусь нет, наоборот, имущество «Газпрома» в Польше национализировано. Мосты сожгли.

Андрей Лазуткин:

И чтобы заработать, у поляков есть несколько фантазийных проектов. Первое – стать страной-ЧВК и предоставлять военные услуги для охраны от России на Балтике, в Прибалтике и в Украине. Это старый проект Междуморья времен Пилсудского, за который ЕС и собирается им платить. Второй проект связан с энергетикой. Во всей Восточной Европе дефицит электроэнергии, и вместо того, чтобы закупать танки, поляки могли бы построить АЭС, как это сделала Беларусь. Но время ушло, а теперь американцы через компанию «Вестингауз» ищут добровольцев, чтобы разместить экспериментальные малые реакторы. Первым быть никто не хочет, но за скидку поляки вполне могут согласиться. И, конечно, самое простое – увеличить налоги, чтобы перекрыть дефицит бюджета. В стране худшая демография в Европе, и на днях Сейм рассмотрит законопроект, чтобы поляки без детей или с одним ребенком платили дополнительно примерно 150-200 долларов в месяц на социальное страхование. Не факт, что закон примут, но он говорит о кризисе идей.

Андрей Лазуткин:

А реальный донор польского благополучия – Германия. Но и тут полякам общими усилиями (как власти, так и оппозиции) удалось спилить сук, на котором они сидели 20 лет. Издание «Шпигель» в 18 июля выпустило разгромную статью, которая скромно называется «Глубокое падение Дональда Туска». Там прямо сообщают, что премьер устал, раздражен и что пора бы искать ему замену. Причина таких мнений в Германии – то, что Туск поддержал инициативу оппозиции ввести погранконтроль с ФРГ, а не разобрался с этой самой оппозицией. Немцы ход не оценили, для них это не только издержки в плане транзита грузов, но, самое главное, в плане репутации. Как пишет «Шпигель», теперь польские избиратели получили якобы подтверждение, что Германия действительно наводняет Польшу нелегальными мигрантами. А это ведет к перетоку избирателей из проевропейского лагеря к правым группировкам по всей Восточной Европе, и ставит под сомнение идею открытых границ в шенгенской зоне. Но, самое главное, немцев беспокоит, что у Туска нет популярного преемника, чтобы сменить действующее лицо и на пару лет снять напряжение, как это делают в Западной Европе.

Андрей Лазуткин:

Вот если бы радужный Рафал, как его называют в Польше, выиграл президентские выборы, из него сделали бы второго Эммануэля Макрона. Отсюда симпатии к ЛГБТ и образ молодого прогрессивного европейского политика с размытой идеологией. Но после второго подряд поражения Тшасковского на выборах это невозможно – его воспринимают как неудачника и коррупционера. Поэтому коалиция Туска может пойти только по правому пути – попытаться понравиться правому избирателю резкими выходками. Им надо стать еще более правыми, чем трамписты. Для Беларуси это плохо, потому что там усилится фигура Радослава Сикорского. Это человек номер три в партии после Туска и Тшасковского, но, самое главное, на него прямо указали немцы в статье «Шпигеля» как на возможного преемника. Для Беларуси такой вариант на выборах 2027-го нежелателен. Сегодня Сикорский министр иностранных дел, сторонник санкций и изоляции России и Беларуси, убежденный антисоветчик, который, не стесняясь, обещает войну в Восточной Европе, поддерживает Киев и хотел бы затягивать украинский кризис бесконечно. Нам такой глава одной из двух сил в Польше не нужен. Но и Кароль Навроцкий, который недавно победил на выборах президента, заложник тех настроений и социальных страхов, которые реально есть в Польше. Поляки действительно не любят трудовых мигрантов, причем даже украинцев, русских, грузин, белорусов, не говоря о беженцах из Африки и Ближнего Востока, которых воспринимают как насильников, убийц и нахлебников. Так что поляки искренне боятся, что их прекрасную Польшу наводнят и захватят. Да еще с подачи Германии, потому что польско-немецкие отношения всегда были как раз про это. И сейчас центральные польские СМИ обвиняют Германию во всех бедах, а оппозиционные депутаты, которые завтра, возможно, вернут власть, говорят об этом с трибуны Сейма.