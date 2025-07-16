Беларусь предложила Польше провести переговоры по теме безопасности. Инициатором диалога выступает наше Министерство обороны. На фоне продолжающегося украинского конфликта дополнительным фактором, ведущим к росту напряженности в Восточноевропейском регионе, является ускоренная милитаризация Польши, явно превышающая оборонную достаточность: военный бюджет достиг рекордных 4,7 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В приграничных с нашей страной районах дополнительно сконцентрировано порядка 11 тысяч военнослужащих, сотрудников органов пограничной службы и полиции. С целью снижения потенциальных рисков белорусское оборонное ведомство направило в адрес Польши по сети связи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе официальное предложение в ближайшее время провести переговоры. Ответ польской стороны носил формальный характер и не предполагает готовности к диалогу.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Русофобия и выступление против белорусских интересов – это основа польской политики сегодняшней. В соответствии с этим выстраивается вся политическая дилемма этого государства. Этот ответ – это одна из составляющих, направленная на сокращение, минимизацию общения с белорусской стороной. На мой взгляд, это, во-первых, сама политика страны или, точнее, руководства государства. Во-вторых, это та установка, которая транслируется Брюсселем, в какой-то мере Соединенными Штатами. Будем надеяться, что когда-то эта парадигма будет изменена, но сегодня это реальная обстановка.

Польша не думает про безопасность. Ее власти выбрали фанатичную веру в силу оружия и пренебрежение собственной нацией. Польское руководство ставит «танки» выше своего народа, теряя при этом моральное право называть себя демократической и гуманной страной. Беларусь же сохраняет приверженность мирным подходам и призывает соседей на Западе к конструктивному диалогу.