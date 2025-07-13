Зачем Польша нагнетает обстановку на границе с Беларусью?

В Беларуси есть силы, средства и знания, чтобы подготовиться к защите страны, если это будет необходимым. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По его словам, в адрес Беларуси от наших соседей звучат весьма неоднозначные заявления, которые ничего хорошего не несут. Но ладно слова. Мы видим угрозу и в действиях. Наши соседи продолжают вооружаться, окапываться и нагнетать обстановку.

Стало известно, что Варшава вложит более 80 миллионов долларов в дорогу вдоль белорусско-польской границы. Ее протяженность 186 километров. Польские специалисты утверждают, что это повысит эффективность охраны внешних рубежей ЕС. С этой же целью Польша ввела пограничный контроль с Германией и Литвой, которые входят в Шенгенскую зону. Проверки будут проходить 30 дней, хотя власти не исключают их продления. Восстановление пограничного контроля – это ответочка Варшавы на аналогичные действия Берлина, который обвинял Польшу, что с ее территории идет большой поток мигрантов. Ну и чтобы это остановить, от проблемы решили буквально отгородиться. Но когда Польша решила поступить так же, немецкие эксперты вдруг вспомнили о европейских свободах, которые должны много чего гарантировать, к примеру, как в данном случае, свободу перемещения людей и товаров.