Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию в ближайшие дни

Лидер КНДР в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию. Ким Чен Ын приедет в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина, информирует пресс-служба Кремля, приводит информацию ТАСС.

Во время его визита на высшем уровне пройдут переговоры. До этого глава КНДР посещал Российскую Федерацию в апреле 2019 года. Тогда переговоры между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным состоялись во Владивостоке. А летом текущего года Пхеньян посещал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Министр встретился с лидером КНДР и передал Ким Чен Ыну личное послание и подарок от президента Путина.