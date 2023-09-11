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Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию в ближайшие дни

11 сентября 2023 12:10
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Лидер КНДР в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию. Ким Чен Ын приедет в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина, информирует пресс-служба Кремля, приводит информацию ТАСС.

Во время его визита на высшем уровне пройдут переговоры. До этого глава КНДР посещал Российскую Федерацию в апреле 2019 года. Тогда переговоры между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным состоялись во Владивостоке. А летом текущего года Пхеньян посещал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Министр встретился с лидером КНДР и передал Ким Чен Ыну личное послание и подарок от президента Путина.

# Международная политика # Ким Чен Ын # Владимир Путин

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