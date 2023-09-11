Politico: в ЕС назвали Украину очень коррумпированной страной

ЕС характеризует Украину как «очень коррумпированное государство», ссылаясь на неназванного западноевропейского дипломата. Позднее могут быть предоставлены отчеты Еврокомиссии о прогрессе стран-кандидатов, в том числе Украины, передает РИА Новости.

В июне 2023 года Европейская комиссия заявила, что Украина добилась некоторого прогресса в борьбе с коррупцией. В Верховной Раде в конце августа был зафиксирован законопроект, предусматривающий приравнять коррупцию к госизмене.

В феврале 2022 года Зеленский подал заявку на принятие Украины в ЕС. Еврокомиссия предложила Украине для вступления в ЕС соблюсти семь требований, включая проведение судебной реформы и борьбу с коррупцией.