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Politico: в ЕС назвали Украину очень коррумпированной страной

11 сентября 2023 11:51
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ЕС характеризует Украину как «очень коррумпированное государство», ссылаясь на неназванного западноевропейского дипломата. Позднее могут быть предоставлены отчеты Еврокомиссии о прогрессе стран-кандидатов, в том числе Украины, передает РИА Новости.

В июне 2023 года Европейская комиссия заявила, что Украина добилась некоторого прогресса в борьбе с коррупцией. В Верховной Раде в конце августа был зафиксирован законопроект, предусматривающий приравнять коррупцию к госизмене.

В феврале 2022 года Зеленский подал заявку на принятие Украины в ЕС. Еврокомиссия предложила Украине для вступления в ЕС соблюсти семь требований, включая проведение судебной реформы и борьбу с коррупцией.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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