Франция испытывает дефицит медиков. Властям приходится идти на крайние меры

Для тех, кто согласится, обещают сокращенный рабочий день и дополнительные выплаты. Проблема дефицита медработников широко распространена по всей стране. Как выяснилось, 11 % французов не могут попасть к терапевту. Сейчас около 50 % врачей старше 60 лет. А заменить их некому, так как молодежь не хочет работать по 70 с лишним часов шесть дней в неделю за не очень высокую зарплату.