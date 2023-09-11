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Франция испытывает дефицит медиков. Властям приходится идти на крайние меры

11 сентября 2023 10:43
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Новости Франции. Из-за острой нехватки врачей власти Франции пошли на крайние меры. Они призвали вернуться в клиники вышедших на пенсию специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция испытывает дефицит медиков. Властям приходится идти на крайние меры-1

Для тех, кто согласится, обещают сокращенный рабочий день и дополнительные выплаты. Проблема дефицита медработников широко распространена по всей стране. Как выяснилось, 11 % французов не могут попасть к терапевту. Сейчас около 50 % врачей старше 60 лет. А заменить их некому, так как молодежь не хочет работать по 70 с лишним часов шесть дней в неделю за не очень высокую зарплату.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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