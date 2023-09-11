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На юге Китая эвакуируют население из-за шторма

11 сентября 2023 10:45
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Новости Китая. На юге Китая проводится операция по эвакуации населения, пострадавшего от удара тропического шторма. Только в одном городе Маомин спасатели вывезли в безопасные места сотни пожилых и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Китая эвакуируют население из-за шторма-1

Несмотря на то, что стихия утрачивает свою силу, она продолжает сеять хаос и разрушения. Так, мощнейший за последние 70 лет ливень за несколько часов затопил один из самых густонаселенных городов – Шэньчжэнь. Синоптики предупреждают, что тайфуны, которые обрушиваются на Китай, становятся все более сильными и разрушительными, а их передвижения непредсказуемыми.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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