На юге Китая эвакуируют население из-за шторма

Новости Китая. На юге Китая проводится операция по эвакуации населения, пострадавшего от удара тропического шторма. Только в одном городе Маомин спасатели вывезли в безопасные места сотни пожилых и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что стихия утрачивает свою силу, она продолжает сеять хаос и разрушения. Так, мощнейший за последние 70 лет ливень за несколько часов затопил один из самых густонаселенных городов – Шэньчжэнь. Синоптики предупреждают, что тайфуны, которые обрушиваются на Китай, становятся все более сильными и разрушительными, а их передвижения непредсказуемыми.