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В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале. Водителя задержали

24 февраля 2020 21:03
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Новости Германии. Растет число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Фолькмарзен – уже 30 раненых, среди которых много детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло во время карнавального шествия.

В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале. Водителя задержали-1

По словам очевидцев, водитель умышленно направил машину в гущу людей. Сейчас нападавший задержан. На месте происшествия работают специалисты, причины выясняются.

В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале. Водителя задержали-4

Речи о теракте не идет, пишут местные СМИ. Полиция Германии заявила, что на данный момент нет никаких признаков угрозы нападений в других местах, однако призвала граждан избегать больших скоплений людей. В качестве меры предосторожности все карнавалы в округе Гессен отменены.

В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале. Водителя задержали-7

# Нападение # Фотофакт

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