В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале. Водителя задержали

Новости Германии. Растет число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Фолькмарзен – уже 30 раненых, среди которых много детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все произошло во время карнавального шествия.

По словам очевидцев, водитель умышленно направил машину в гущу людей. Сейчас нападавший задержан. На месте происшествия работают специалисты, причины выясняются.