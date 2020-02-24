В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале. Водителя задержали

Новости Германии. Растет число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Фолькмарзен – уже 30 раненых, среди которых много детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все произошло во время карнавального шествия.
Новости Германии. Растет число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Фолькмарзен – уже 30 раненых, среди которых много детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все произошло во время карнавального шествия.
По словам очевидцев, водитель умышленно направил машину в гущу людей. Сейчас нападавший задержан. На месте происшествия работают специалисты, причины выясняются.
Речи о теракте не идет, пишут местные СМИ. Полиция Германии заявила, что на данный момент нет никаких признаков угрозы нападений в других местах, однако призвала граждан избегать больших скоплений людей. В качестве меры предосторожности все карнавалы в округе Гессен отменены.