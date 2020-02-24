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Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии

24 февраля 2020 14:05
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Новости Чехии. Свыше 500 человек эвакуировали из жилых домов и учреждений на востоке Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии-1

Причина – бомба времён Второй мировой войны. Снаряд обнаружил мужчина, занимающийся сбором металлолома. Сейчас в лесу на окраине города  работают специалисты.

Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии-4

Отменены занятия в школах и колледжах, закрыты детские сады и магазины. В ближайшее время опасную находку обезвредят. 

Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии-7

# Великая Отечественная война # Фотофакт

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