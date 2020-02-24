Бомбу времён Второй мировой нашли в Чехии

Новости Чехии. Свыше 500 человек эвакуировали из жилых домов и учреждений на востоке Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Свыше 500 человек эвакуировали из жилых домов и учреждений на востоке Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – бомба времён Второй мировой войны. Снаряд обнаружил мужчина, занимающийся сбором металлолома. Сейчас в лесу на окраине города работают специалисты.
Отменены занятия в школах и колледжах, закрыты детские сады и магазины. В ближайшее время опасную находку обезвредят.