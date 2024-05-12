Французские силовики «зачищают» Париж от бездомных перед Олимпиадой

Новости Франции. Французский президент все чаще склоняется к силовым методам решения возникающих проблем. Даже внутри своей собственной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, чтобы «очистить» Париж, который вскоре должен принять Олимпийские игры, от бездомных, Макрон направил в город спецназ. Такое решение не нашло одобрения даже среди соратников. Главу государства обвиняют в социальной чистке и попытках скрыть высокий уровень бедности в стране.

Среди парижан все сильнее нарастает недовольство действиями властей. Опросы показывают, что люди не хотят никакой Олимпиады. Подготовка к ней только сделала жизнь французов еще более невыносимой. Они готовы бежать из города, чтобы только не оказаться в эпицентре масштабного коллапса, который грозит городу со стартом Игр. Правда, торжество спорта в 2024 году может обернуться полным провалом и вообще не состояться. Отсутствие олимпийских объектов, транспортный кризис и будущие забастовки подводят к краху Летнюю Олимпиаду.