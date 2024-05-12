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В Германии предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО

12 мая 2024 14:21
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Из Европы вновь звучат заявления о намерении привлечь НАТО к участию в украинском конфликте. Так, представители нескольких немецких партий заявили, что не исключают возможность задействования систем ПВО Польши и Румынии для защиты воздушного пространства над Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Бундестага планируют таким образом сократить количество обстрелов западных областей, а также сохранить немногочисленные военные заводы и склады, которые еще уцелели. Если раньше еврочиновники всячески отрицали и отвергали идеи непосредственного участия ЕС в конфликте, то сейчас риторика явно изменилась.

В Германии предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО-1

К слову, только вчера о возможной отправке военных на помощь ВСУ вновь заявил Эммануэль Макрон. Стоит отметить, что подобные высказывания не только накаляют обстановку в регионе, но и во всем мире в целом. Впрочем, вряд ли в ЕС решатся пересечь черту и отправить бойцов Альянса в Украину, поскольку это бы означало прямое столкновение с Россией и по факту начало Третьей мировой войны.

# Международная политика

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