В Германии предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО

Из Европы вновь звучат заявления о намерении привлечь НАТО к участию в украинском конфликте. Так, представители нескольких немецких партий заявили, что не исключают возможность задействования систем ПВО Польши и Румынии для защиты воздушного пространства над Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Бундестага планируют таким образом сократить количество обстрелов западных областей, а также сохранить немногочисленные военные заводы и склады, которые еще уцелели. Если раньше еврочиновники всячески отрицали и отвергали идеи непосредственного участия ЕС в конфликте, то сейчас риторика явно изменилась.