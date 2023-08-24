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Конгресс США собирается начать финансовое расследование в отношении Байдена

24 августа 2023 07:07
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Новости США. Конгресс США планирует начать расследование финансовой деятельности главы Белого дома и его семьи. Для Джо Байдена это может закончиться импичментом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгресс США собирается начать финансовое расследование в отношении Байдена-1

Его подозревают в коррупции и в том, что он тайно получал деньги через подставные компании, которыми руководили члены его семьи. Чтобы избежать национального скандала и начала следствия, Байден должен предоставить доказательства невиновности, в частности, выписки с банковских счетов и кредитных карт. Причем в Конгрессе заявили, что если президент не согласится сделать это добровольно, начнется расследование.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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