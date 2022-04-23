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Туристы спешат насладиться цветением 70 миллионов лютиков в Южной Калифорнии

23 апреля 2022 08:58
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Новости США. На тихоокеанское побережье США недалеко от Сан-Диего пришла весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Туристы спешат насладиться цветением 70 миллионов лютиков в Южной Калифорнии-1

Одно из самых красочных зрелищ Южной Калифорнии влечет тысячи туристов. Это идеальное место для фотосессий, считают они и спешат, ведь это буйство красок далеко не вечно. Есть несколько недель, чтобы насладиться цветением 70 миллионов лютиков разных сортов и оттенков. Хозяева полей говорят, что вкладывают все сердце в свой труд. Сажать цветы начинают в сентябре. Каждые две-три недели засевают по три гектара. Цветение начинается в марте на севере участка. К середине апреля раскрываются бутоны всех лютиков.  

# Туризм # Фотофакт

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