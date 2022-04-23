Туристы спешат насладиться цветением 70 миллионов лютиков в Южной Калифорнии

Одно из самых красочных зрелищ Южной Калифорнии влечет тысячи туристов. Это идеальное место для фотосессий, считают они и спешат, ведь это буйство красок далеко не вечно. Есть несколько недель, чтобы насладиться цветением 70 миллионов лютиков разных сортов и оттенков. Хозяева полей говорят, что вкладывают все сердце в свой труд. Сажать цветы начинают в сентябре. Каждые две-три недели засевают по три гектара. Цветение начинается в марте на севере участка. К середине апреля раскрываются бутоны всех лютиков.